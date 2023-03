© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- COMUNE Firma della dichiarazione d'intenti tra il Comune di Napoli e ASD FAI Sport Udine per "implementare la cultura dell'attività sportiva come diritto e opportunità per tutti", comprese le persone con disabilità permanente o momentanea. L'intesa sarà sottoscritta, alla presenza dell'assessore allo Sport Emanuela Ferrante, dal vicesindaco Laura Lieto e dal presidente dell'Associazione Giorgio Zanmarchi. Napoli, Palazzo San Giacomo, Sala Giunta (ore 14.00). (ren)