Professioni: De Lise (commercialisti), incentivare le aggregazioni è una necessità

- "Incentivare le aggregazioni tra professionisti, anche per favorire l'inserimento dei giovani negli studi, e abolire le discriminazioni esistenti in campo fiscale fra chi svolge l'attività professionale in forma individuale e chi lo fa in forma aggregata (si pensi all'assoggettamento all'Irap o ai diversi regimi Irpef ed Iva fra forfettari e ordinari, senza dimenticare eventuali doppie imposizioni previdenziali) è improcrastinabile. Oggi l'aggregazione tra professionisti è una necessità: lavorare insieme significa ammortizzare i costi, accrescere le competenze e la specializzazione degli studi e migliorare le prestazioni offerte ai clienti. Invece, facciamo i conti con riforme che, nella prospettiva di ridurre il prelievo fiscale a chi presenta livelli minori di fatturato, stanno esasperando le forme individuali di esercizio della professione producendo un "nanismo" professionale che va contro l'interesse generale del Paese. E che produce danni a una categoria che, anno dopo anno, deve fare i conti con il calo degli iscritti". Lo ha detto Matteo De Lise, presidente dell'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. (segue) (Ren)