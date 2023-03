Campania: Rubano (Fi), falsità da De Luca su ministro Fitto serve operazione verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce delle farneticanti affermazioni pronunciate dal Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca, nel corso dell'Assemblea di Confindustria svoltasi martedì scorso a Benevento, alla quale non ho partecipato per motivazioni che saranno rese note nelle sedi preposte con lo stile opportuno non riscontrato da più parti all'evento di cui sopra, sento il dovere, da parlamentare e da rappresentante del centrodestra di governo, di riportare una condizione di verità circa accuse specifiche indirizzate contro il ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Pnnr, On. Raffaele Fitto, a cui va la mia stima e gratitudine per l'attenzione che sta riservando anche al Sannio". Così in una nota il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, capogruppo in Commissione Finanze. "Il Presidente De Luca – ha aggiunto - dovrebbe tener conto dei risultati negativi del suo mandato, che purtroppo vedono la Campania tra le peggiori regioni a livello europeo sia secondo diversi dati macroeconomici, sia per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse 2014-2020. La regione Campania, infatti, per il periodo 2014-2020 aveva a disposizione: PO FESR 4,1 miliardi di euro, di cui spesi al 31 dicembre 2022 2,2 miliardi (63%); PO FSE 837 milioni di euro, di cui spesi a dicembre 2022 561 milioni (80%); POC Campania 1,3 miliardi di euro, di cui spesi a ottobre 2022, 722 milioni (54%); PSC Campania (fondo sviluppo e coesione 2014-2020) 2,8 miliardi di euro, spesi a ottobre 2022, 303 milioni (10,87%)". (segue) (Ren)