- Di seguito un quadro degli appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania REGIONE Alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del presidente dell'Inps Pasquale Tridico e del direttore generale della struttura ospedaliera Santobono - Pausilipon Rodolfo Conenna, sarà firmato un protocollo quadro, della durata di tre anni, per l'utilizzo del certificato specialistico pediatrico in favore dei minori ricoverati o in cura presso la struttura ospedaliera. Napoli, Palazzo Regione Campania, via Santa Lucia 81 (ore 11.00). (segue) (ren)