Ricerca: Ordine Biologi Campania e Molise premia tre biologhe distintesi nel mondo (2)

- Il Ministero ha sottolineato il valore del Premio: "Siamo quindi convinti che l'iniziativa dell'istituzione di un Premio Ricerca, per il settore femminile, dell'ordine dei Biologi Campania e Molise sia davvero lodevole, perché è un tassello sul quale continuare a fondare l'impegno istituzionale per promuovere l'empowerment femminile, senza il quale non potrebbe esserci un vero sviluppo sostenibile". E rivolgendosi direttamente alle tre ricercatrici ha concluso: "Alle vincitrici va tutta la nostra stima". Dopo i saluti ministeriali, il presidente dell'Ordine di Campania e Molise, prof Marco Guida, ha evidenziato la portata dell'evento: "Abbiamo scelto proprio questa occasione significativa per inaugurare una lunga serie di eventi organizzati dal nuovo Consiglio regionale dei Biologi, insediatosi a dicembre 2022. E' il segnale del nostro impegno per la valorizzazione della professionalità femminile nell'accesso lavoro, nella parità di stipendio, e con l'obiettivo di rompere il tetto di cristallo che impedisce l'accesso ai vertici della professione". La parola è passata poi alla vicepresidente, Marina Piscopo, per un intervento sui "contributi delle donne alla scienza nel corso del tempo". La docente della Federico II ha messo in luce gli "ostacoli incontrati dalle donne che fin dall'antichità volevano intraprendere studi scientifici, oggi queste difficoltà permangono e impediscono l'accesso anche agli ambiti dirigenziali, dove si registra una discrepanza inaccettabile tra donne e uomini. Deve essere data la possibilità alle donne di esprimere se stesse anche nella carriera". (segue) (Ren)