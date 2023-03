Droga: 160esimo arresto a Caivano dall'apertura della locale Compagnia dei Carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo arresto della Compagnia dei carabinieri di Caivano, in provincia di Napoli, impegnata nel contrasto allo spaccio di stupefacenti. Si tratta del 160esimo dal primo luglio scorso, giorno in cui è stata aperta la Compagnia. I militari hanno effettuato un blitz monitorando per ore via Atellana con le teste di cuoio del reggimento Campania e il nucleo cinofili di Sarno pronti ad intervenire. Giunto il 'via libera', in pochi secondi è iniziata l’irruzione all’interno del cortile condominiale. Per un 24enne del posto già noto alle forze dell’ordine, non c'è stato neanche il tempo di disfarsi di due involucri. Bloccato, è stato perquisito e in quei pacchetti sono stati ritrovati 95 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato, nel frattempo i carabinieri hanno continuato a perquisire e rastrellare le aree comuni del porticato e sono stati ritrovati e sequestrati materiali per il confezionamento della droga e un sistema di videosorveglianza in Hd con monitor e telecamere di ultima generazione (Ren)