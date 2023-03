Sanità: deputati M5S bloccati da Napoli Est, cosa hanno da nascondere?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha dell'incredibile quello che sta succedendo oggi a Napoli, dove ci è stato impedito di visitare il Presidio Sanitario Intermedio di Napoli Est, ci è stato interdetto l'accesso ad aree pubbliche del Presidio ed è stata addirittura chiamata la polizia. La domanda sorge spontanea: cos'hanno da nascondere?". Lo hanno scritto in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle Marianna Ricciardi e Dario Carotenuto. "La nostra visita – hanno aggiunto i deputati – era motivata da alcune segnalazioni dei cittadini, preoccupati per un ridimensionamento del Presidio, che invece risulta loro molto utile. Una visita che era stata peraltro regolarmente preannunciata via pec, ma al nostro arrivo abbiamo trovato il Direttore Sanitario a impedirci l'accesso senza fornirci alcuna motivazione, se non quella di aver ricevuto disposizioni in tal senso dal Direttore Generale Ciro Verdoliva. E, come se non bastasse, è stata chiamata la polizia, che è arrivata sul posto con due volanti e i cui agenti, seppur imbarazzati, hanno dovuto identificare i presenti". "Si tratta di fatti molto gravi. È facoltà e compito dei Parlamentari della Repubblica visitare strutture pubbliche su segnalazione dei cittadini per verificarne la funzionalità. È deprecabile che ci venga negato l'accesso e semplicemente ridicolo il ricorso alle forze dell'ordine. Non resta che capire cosa ci sia da nascondere, all'interno del Presidio, per giustificare un atteggiamento così grave", hanno concluso i parlamentari Cinque Stelle. (Ren)