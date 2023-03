Pubblica amministrazione: Zangrillo a Napoli il 13 marzo per 'Facciamo semplice l'Italia. PArola ai territori'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

È in programma lunedì 13 marzo, a Napoli, la terza tappa di 'Facciamo semplice l'Italia. Parola ai territori', il percorso del ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nelle città italiane grandi e piccole per raccogliere indicazioni e proposte in grado di sciogliere insieme i nodi che ancora legano il Paese. Tema chiave di questa tappa, una nuova occasione di ascolto e di incontro dopo quelle di Perugia e L'Aquila, è l'accrescimento delle competenze del personale della Pa. L'appuntamento, nel Polo di San Giovanni a Teduccio dell'Università Federico II (Corso Nicolangelo Protopisani, 70), è organizzato dal Dipartimento della Funzione pubblica (Dfp): uno scambio che prosegue anche con un apposito canale di comunicazione, l'indirizzo e-mail facciamosemplicelitalia@funzionepubblica.gov.it, attivato per segnalare le criticità per le quali si ritiene prioritaria una soluzione e per illustrare possibili interventi. La giornata comincia alle 10 con l'accoglienza dei partecipanti, tra cui personale tecnico preposto alla gestione e formazione delle risorse umane, alla digitalizzazione, all'innovazione amministrativa e alla semplificazione. Dopo i saluti istituzionali, previsti alle 10.30, si tiene il workshop 'La fabbrica della nuova Pa', con la partecipazione di associazioni imprenditoriali e di categoria. Alle 13.30 è previsto un incontro per la stampa con il Ministro Zangrillo, il Sindaco della città, Gaetano Manfredi, il Magnifico Rettore della Federico II, Matteo Lorito, la Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (Sna), Paola Severino, e il Segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli. I lavori proseguono alle 14.30 con il workshop 'Formazione del Capitale umano', a cui assistono anche i neoassunti presso il comune di Napoli tramite l'ultimo concorso gestito da FormezPA. Sarà anche l'occasione per la presentazione da parte di SNA del piano di formazione per i nuovi dirigenti comunali. Il Dipartimento sarà presente anche con un desk informativo per uno scambio con gli studenti sulle opportunità lavorative nella pubblica amministrazione e per l'illustrazione delle possibilità offerte dal Portale del reclutamento in Pa.