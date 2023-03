Professioni: De Lise (commercialisti), incentivare le aggregazioni è una necessità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il consigliere Ungdcec, Enrico Lombardo, "prevedere un sistema di sgravi contributivi volti a contenere il costo del lavoro dipendente nei primi anni di funzionamento delle aggregazioni professionali che mostrino un'età media degli associati under 43, oppure che siano composte a maggioranza da componenti femminili, è essenziale per infrangere le barriere di ingresso alla struttura". Lombardo è critico anche sulla differenza esistente fra l'imposta Irpef applicata ai "forfettari" e quella richiesta agli studi associati: "Appare ingiusta e confliggente con il principio di capacità contributiva, così come il differente regime IVA induce a evidenti storture del principio di libera concorrenza fra professionisti". Di questo e altri temi si discuterà al prossimo 60° Congresso nazionale dell'Ungdcec, in programma a Palermo il 27 e 28 aprile 2023. Interverranno i principali esperti di settore, rappresentanti del mondo della politica e della professione che relazioneranno sia sui contenuti generali della riforma fiscale che su quelli specifici più legati alla professione di dottore commercialista. Si parlerà anche dell'abolizione dell'IRAP: "Anche il MEF - evidenzia De Lise - ha annunciato la volontà di andare verso il graduale superamento di questa imposta, che ci auguriamo avvena in generale partendo proprio dagli studi associati". (Ren)