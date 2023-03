Campania: Iannone (FdI), sui punti nascita De Luca si permette anche di insultare i sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È gravissimo il comportamento del governatore De Luca che si permette anche di insultare i sindaci e gli amministratori del sud della provincia di Salerno preoccupati per l’eventuale chiusura dei punti nascita di Polla e Sapri" Lo ha affermato il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone. "Appellarli come 'pellegrini' è vergognoso; invitarli a fare il pellegrinaggio al ministero della Salute è ridicolo. Sfuggire alla sua responsabilità istituzionale di chiedere una motivata deroga a quanto previsto dalla legge Balduzzi fornendo tutte le garanzie di sicurezza che deve fornire chi è titolare delle politiche sanitarie è tipico della sua incapacità politica ed amministrativa. È inutile che fa lo gnorri. Il pellegrino è il Governatore che va in giro a fare solo vuota propaganda. Solidarietà agli Amministratori dell’area sud della provincia di Salerno", ha concluso il parlamentare del Collegio della provincia di Salerno. (Ren)