8 marzo: Ospedale Cardarelli, piantati tre alberi di mimosa per condividere l’importanza della parità di genere

- In occasione delle celebrazioni per l'8 marzo, questa mattina, presso il Padiglione Monumentale dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, sono stati piantati tre giovani alberi di mimosa che ogni anno, con la loro fioritura, ricorderanno l'importanza della parità tra i generi. Gli alberi nei prossimi giorni saranno collocati nel Parco del Cardarelli, nei pressi del Padiglione Palermo, area dedicata alle terapie oncologiche della sfera femminile. Al Cardarelli la percentuale di donne sull'intera platea dei lavoratori è del 55% tra il personale non dirigente (infermieri, oss, tecnici, funzionari, etc.) e del 47% tra il personale dirigente (medici, farmacisti, ingegneri, avvocati, etc.). Si tratta di dati inferiori rispetto alla media nazionale che evidenzia come il 70% del personale sanitario italiano sia rappresentato da donne. Le attività del Cardarelli sono sempre state fortemente orientate alla tutela della donna, tra l'altro l'ospedale napoletano: è stato il primo in Italia a sperimentare presso il Pronto Soccorso l'istituzione dello Sportello di ascolto per le donne vittime di violenza; è un punto di riferimento per la gestione del parto ad elevato rischio emorragico; è tra le strutture in Italia con la più alta casistica di interventi chirurgici al seno. (segue) (Ren)