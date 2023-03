Lavoro: Istat, occupati 2021 aumentano di 128 mila unità rispetto al 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 gli occupati aumentano di 128 mila unità rispetto al 2020, rimanendo tuttavia di circa 600 mila unità al di sotto del valore pre-pandemia (2019). Il tasso di occupazione raggiunge il 58,2 per cento (+0,7 punti percentuali rispetto al 2020), con aumenti maggiori nei primi due quinti di reddito equivalente (rispettivamente +1,8 e +1,7 punti percentuali). È quanto emerge da un’analisi dell’Istat su mercato del lavoro, redditi e misure di sostegno per il 2021. Durante la crisi pandemica la mediana del reddito da lavoro lordo è diminuita del 10 per cento tra il 2019 e 2020, con cadute maggiori nei due quinti di reddito equivalente più bassi. Con l’intervento pubblico la mediana del reddito disponibile si è ridotta invece solo del 3 per cento ed è aumentata del 5 per cento nel primo quinto di reddito equivalente, come effetto della maggiore incidenza delle misure di sostegno presso le fasce economicamente più svantaggiate. Le misure esistenti e quelle introdotte nel corso del 2020 hanno attenuato significativamente l’impatto della crisi economica. Nel complesso circa 11,5 milioni di famiglie (poco meno della metà del totale) hanno ottenuto almeno un trasferimento nel 2020 mentre nel 2021 sono state sostenute 6,9 milioni di famiglie (il 26,8 per cento del totale). Tra le famiglie beneficiarie il 69,7 per cento ha percepito esclusivamente sussidi legati all’attività lavorativa - indennità per lavoratori autonomi e atipici, Cassa integrazione guadagni (Cig), Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e bonus baby-sitting -, il 23,8 per cento unicamente sussidi di contrasto alla povertà (Reddito e Pensione di Cittadinanza, Reddito di emergenza) e il 6,5 per cento entrambe le tipologie. Analizzando le misure principali si stima che nel 2021 il 19 per cento dei lavoratori dipendenti del settore privato extra-agricolo abbia utilizzato la Cig, in diminuzione rispetto al 46,2 per cento del 2020, ma circa cinque volte il valore pre-pandemia (2019). Forti concentrazioni si osservano nei settori degli alberghi e ristoranti (oltre il 50 per cento nel 2021), dei Servizi alla persona e delle costruzioni (circa un terzo). Nel 2021 e rispetto alla distribuzione del reddito, la percentuale di percettori di Cig è leggermente maggiore nei due quinti più poveri (oltre il 20 per cento). Nel 2021 il 6,8 per cento degli individui di 15-64 anni ha percepito la Naspi. (segue) (Rin)