Napoli: polizia locale, interventi in zona Sanità e via Toledo

- Gli agenti dell'Unità Operativa Stella insieme al personale della Unità Operativa Nucleo Veicoli Abbandonati della polizia municipale di Napoli sono intervenuti nel territorio del quartiere "Sanità" per liberare le strade da veicoli abbandonati e privi di copertura assicurativa. Gli autoveicoli e i ciclomotori in sosta erano diventati ricettacolo di rifiuti causando pericolo e intralcio alla libera circolazione dei pedoni. Si è provveduto quindi alla bonifica dei luoghi eliminando i rifiuti sottostanti le carcasse prelevate e provvedendo alla pulizia dei liquidi fuoriusciti dai veicoli. Nel centro storico, invece, agenti della Unità Operativa Avvocata sono intervenuti per effettuare controlli di occupazioni di suolo e per fronteggiare l'ambulantato abusivo in Via Toledo e zone limitrofe. In particolare sono stati controllati esercizi pubblici siti in Via Toledo e Via San Giacomo rilevando 4 occupazioni abusive di suolo pubblico. Ai fini del contrasto all'ambulantato abusivo in Via Toledo effettuati 2 sequestri di merce contraffatta e non conforme alle norme Ce. (Ren)