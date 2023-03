Trasporti: celebrazioni decennale Fondazione Fs al Museo ferroviario di Pietrarsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si celebrano oggi i dieci anni della Fondazione Fs, nata il 6 marzo 2013 con l’obiettivo di recuperare, preservare e valorizzare il patrimonio storico delle ferrovie italiane. Il tutto – riferisce una nota – promuovendo il turismo lento, sostenibile e di prossimità, alla scoperta delle ricchezze del territorio italiano e dei suoi borghi a bordo dei treni storici e su linee ferroviarie recuperate dall'abbandono. E proprio su due treni storici prende il via la giornata di celebrazioni del decennale. A partire dal Binario 1 della Stazione di Roma Ostiense un elettrotreno Arlecchino, simbolo dell’Italia del boom economico, inaugurato il 23 luglio 1960 per le Olimpiadi di Roma e recuperato dalla Fondazione Fs e un altro convoglio con le storiche carrozze Gran Comfort degli anni ’70. La destinazione di entrambi i treni, con a bordo alcuni esponenti del governo e una rappresentanza del gruppo Fs e della Fondazione Fs è il Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa, allestito nei locali delle ex Officine di Pietrarsa, davanti alla stazione Pietrarsa-San Giorgio a Cremano. Un luogo iconico per la storia delle ferrovie italiane, visto che proprio qui, il 3 ottobre 1839 nel Regno delle Due Sicilie veniva inaugurata la prima strada ferrata d’Italia: la leggendaria ferrovia Napoli-Portici. Ad aprire le celebrazioni a Pietrarsa, i saluti di Luca Torchia, Chief Communication Officer del gruppo Ferrovie dello Stato e gli interventi del ministro del Turismo Daniela Santanchè, del sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Tullio Ferrante e del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. (segue) (Rin)