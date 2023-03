Stellantis: Palombella (Uilm), firmato rinnovo storico, ora governo si prenda le sue responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi siamo preoccupati. Non si può prima vedere l’Europa che sancisce la piena transizione nel 2035 e poi, con interventi successivi, stabilire che questa data non verrà rispettata. Gli investimenti vanno programmati. L’idea di acquisire tempo in un sistema industriale dove si investono miliardi e energie è dannoso. Il sistema elettrico ha bisogno di visione, interventi e investimenti. La cosa che noi contestiamo al governo non è l’essere d’accordo contro le transizioni. Non si può politicizzare un tema così importante", ha concluso. (Rpi)