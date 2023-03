Stellantis: firmato primo rinnovo Ccsl. Per sindacati firmatari è 'accordo storico', per Fiom-Cgil 'occasione persa' (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il contesto nazionale e internazionale che stiamo vivendo, ricco di difficoltà e di sfide, abbiamo trovato insieme le soluzioni che potranno proteggere in modo adeguato gli interessi dei lavoratori e dell’Azienda sul fronte della competitività delle realtà italiane", ha continuato Manca. Tra i risultati raggiunti con il rinnovo del Ccsl spiccano l'aumento medio dell'11,3 per cento degli stipendi, la conferma del lavoro agile in post-pandemia e il rimborso una tantum per i lavoratori da remoto e l'incremento dei premi annui del 30 per cento. L'accordo riguarderà circa 70 mila lavoratori. Sul tema dell'automotive e della transizione, dai sindacati non sono mancate le critiche al governo. In particolare il segretario Uilm Palombella ha sottolineato che questo accordo rappresenta anche "un monito per l'Esecutivo, che non può trattare il sistema dell’automotive come ha fatto in questi anni. Noi ci aspettiamo chiarezza e assunzioni di responsabilità sulla transizione", ha concluso. (Rpi)