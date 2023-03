Campania: Ciampi 8M5S), Parco del Fenestrelle di Avellino bloccato da anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da anni non si arriva alla conclusione dell'iter per l'istituzione, nel Comune di Avellino, del Parco urbano intercomunale del Fenestrelle a valenza regionale. Mancano ad oggi gli atti di competenza della Regione per la sua istituzione. Parliamo di un parco verde intercomunale con piste ciclabili e un corridoio naturalistico che potrebbe mettere in contatto il parco del Partenio e quello dei Picentini. Il parco del Fenestrelle non è soltanto un polmone verde per la città di Avellino ma un grande progetto ambientale che coinvolgerà diversi comuni dell'hinterland come Mercogliano, Monteforte e Atripalda e potrà allentare la morsa dello smog sulla valle del Sabato. I gruppi locali e i rappresentanti nelle istituzioni locali del Movimento Cinque Stelle da anni si battono per questo risultato". Lo ha dichiarato Vincenzo Ciampi, consigliere regionale della Campania del Movimento 5 Stelle. "Ho appena presentato un'interrogazione alla Giunta regionale per chiedere quali siano le criticità che fino ad oggi hanno impedito di concludere le procedure relative – ha concluso Ciampi - e di adottare tutti gli atti necessari per l'istituzione del 'Parco urbano intercomunale del Fenestrelle a valenza regionale'". (Ren)