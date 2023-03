Campania: Tommasetti (Lega), la nostra regione è maglia nera in Europa per la mortalità evitabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania si continua ad ammalarsi (soprattutto di tumori maligni) e a morire per colpa dell’inquinamento ambientale (tra cui dell’aria e delle falde acquifere) da impianti industriali o smaltimento scorretto e illegittimo sia dei rifiuti urbani che dei rifiuti industriali e tossici", ha commenta il consigliere regionale della Lega. "Il Governatore De Luca non ignori questi dati drammatici poiché sono allarmanti in quanto evidenziano la pessima gestione del nostro ambiente di vita e di lavoro", ha aggiunto. "L’assessorato alla Sanità della Regione Campania faccia prevenzione adottando seri e concreti interventi nell’ambito delle politiche sanitarie; contestualmente De Luca intervenga per risolvere efficacemente una volta per tutte l’atavico problema dell’inquinamento", ha concluso il consigliere regionale Tommasetti. (Ren)