Stellantis: Palombella (Uilm), firmato rinnovo storico, ora governo si prenda le sue responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un rinnovo storico che avviene in un momento delicato per gli stabilimenti Italiani. Ora dal governo ci aspettiamo chiarezza e assunzioni di responsabilità sulla transizione. Lo ha affermato il segretario di Uilm Rocco Palombella, a margine della firma del rinnovo con Stellantis a Torino. "Questo rinnovo farà da apripista per i prossimi contratti. E’ un messaggio di fiducia nei confronti dei lavoratori e un monito al governo, che non può trattare il sistema dell’automotive come ha fatto in questi anni - ha continuato Palombella -. Va assunta una responsabilità, che significa prefigurare cosa sarà il sistema dell’automotive. (segue) (Rpi)