Palazzo Fuga: con il Pnrr 115 milioni per la rigenerazione urbana - foto

- E' stato firmato questa mattina a palazzo Fuga un protocollo d'intesa fra il comune di Napoli e il Ministero della Cultura - nelle persone del sindaco Gaetano Manfredi e del ministro Gennaro Sangiuliano - per la rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri. Il progetto prevede di trasformare l'enorme edificio settecentesco – voluto da Carlo III di Borbone – in un centro culturale polifunzionale. Centoquindici milioni di euro vengono stanziati tramite il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr. Nel Real Albergo dei Poveri saranno alloggiati una seconda sede del Museo Archeologico Nazionale, la Biblioteca Nazionale e una scuola di specializzazione dell'università Federico II. Il comune di Napoli s'impegna a garantire la massima partecipazione dei cittadini nel processo di valorizzazione dell'area. (Ren)