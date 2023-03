Napoli: presentata a Palazzo San Giacomo la rassegna Marzo Donna 2023 - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata presentata oggi a Palazzo San Giacomo la Rassegna Marzo Donna 2023: "Specchiarsi e Ri-specchiarsi...Conoscere e Ri-conoscere l'immagine di sé", organizzata dal comune di Napoli. La Rassegna di eventi culturali proposti da enti ed associazioni del terzo settore si terrà dall'8 al 23 marzo ed ha lo scopo di sensibilizzare sui temi delle pari opportunità e contro le discriminazioni e la violenza di genere. "Lo scopo della nostra iniziativa è sempre quello di mettere al centro le donne – ha sottolineato l'assessore Emanuela Ferrante - di dar loro spazi nuovi, necessari anche per sensibilizzare la società sulla necessità di garantire a tutte dignità, tutela e parità di diritti che purtroppo, ancora oggi, mancano. Gli eventi in programma dall'8 al 23 marzo, vogliono contribuire a diffondere i valori delle pari opportunità e contrastare le discriminazioni e la violenza di genere. La battaglia per aiutare le nostre donne è ancora molto lunga, l'obiettivo di tutti, a partire dalle istituzioni, deve essere lavorare perché le donne abbiano maggiore consapevolezza e per aiutarle a trovare la giusta collocazione nella società". Tra gli intervenuti, con il sindaco Gaetano Manfredi, anche l'assessore alla Sicurezza, Antonio De Iesu, e l'assessore all'Istruzione, Maura Striano, la presidente del Consiglio Comunale Enza Amato, la presidente della Consulta delle Elette Annamaria Maisto ed il presidente della Commissione Pari Opportunità Gennaro Esposito. "Non ci dobbiamo illudere – ha dichiarato il sindaco Manfredi - che i problemi di parità siano stati risolti. Il cambiamento è possibile, abbiamo tanta strada da fare, ma se si lavora e si porta avanti un'azione sinergica sociale poi le risposte si ottengono: dobbiamo passare dalla parità enunciata alla parità praticata". Il sindaco ha ricordato il lavoro messo in campo dal comune in questi mesi per dare continuità ai Centri antiviolenza, ma anche per aumentare i servizi a disposizione delle donne e per rendere loro la vita quotidiana più agevole a partire dalla realizzazione di asili nido e classi primavera "ancora insufficienti". "Dobbiamo dare alle donne vittime di violenza un aiuto concreto – ha aggiunto il Sindaco - con progetti di accompagnamento, per avere una società maggiormente a misura di donna perchè non possiamo dimenticare che Napoli e il Sud sono i luoghi d'Europa con la minore percentuale d'occupazione femminile e dobbiamo ricordarci che l'autonomia economica è precondizione per la libertà. Garantire una città a misura di donne e bambini è il primo passo per la parità di genere. C'è tanto da fare, ma l'impegno è il miglior modo per festeggiare le donne, anche se siamo fortunati perché viviamo in una parte di mondo dove le lotte per i diritti hanno fatto tanti passi in avanti, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono luoghi nel mondo dove i diritti fondamentali delle donne non sono garantiti. Penso alle donne in Afghanistan e in Iran e quanto sta accadendo rappresenta per la civiltà uno smacco inaccettabile. Così come pensare che tra i migranti morti a Cutro ci sono bambine e bambini che hanno rischiato la vita per poter aver il loro diritto all'educazione e all'istruzione ci di deve far riflettere profondamente". (Ren)