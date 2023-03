Nucleare: Zinzi (Lega), indipendenza energetica fondamentale per il futuro dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'indipendenza energetica dell'Italia è essenziale per il futuro. Tra le vie percorribili c'è il nucleare pulito di ultima generazione. Per questo la Lega è al lavoro per sostenere anche a livello normativo possibili progetti di sviluppo di nuove tecnologie su reattori di 3a e 4a generazione, quali gli LFR, partendo dalla creazione sul territorio nazionale di impianti prototipali di ricerca di tali tecnologie, ad alta sicurezza e affidabilità. Parallelamente vanno istituiti idonei percorsi di ricerca e sviluppo nelle università e si deve promuovere una campagna di informazione oggettiva, senza opposizioni preconcette. Il tutto nel contempo rinsaldano la collaborazione tecnica ed industriale con soggetti ed enti Europei e Statunitensi. Il nostro Paese non può continuare a dipendere solo dall'import dell'energia". Lo ha dichiarato il deputato della Lega Gianpiero Zinzi, presentando una risoluzione in commissione Ambiente alla Camera. (Ren)