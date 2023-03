Forza Italia: vicecoordinatori provinciali, da Guangi accuse gratuite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Restiamo sinceramente attoniti dalle parole del consigliere comunale di Napoli, Salvatore Guangi, contro il commissario provinciale del nostro partito, on. Annarita Patriarca. Attoniti e increduli per un attacco gratuito che cerca di accreditare una rappresentazione della realtà che di fatto non esiste, come possono confermare quanti in Forza Italia sono quotidianamente impegnati sul territorio provinciale per portare avanti il progetto politico del nostro leader, Silvio Berlusconi". Questa la posizione dei tre vicecoordinatori provinciali del partito azzurro: Raffaele De Luca (sindaco di Trecase); Raffaele Barone (sindaco di San Paolo Belsito) e Francesco Guarino; oltre che di Franco Cascone, consigliere regionale di Forza Italia, e di Katia Iorio, assessore comunale a Casalnuovo. "La posizione del consigliere Guangi non solo è anacronistica ma rispolvera un cliché che speravamo fosse stato superato da tempo. Non vorremmo che le ambizioni personali superassero le valutazioni oggettive e l'interesse del partito – aggiungono gli esponenti azzurri –. Sono mesi che lavoriamo al rafforzamento di Forza Italia in provincia di Napoli, come ha dimostrato l'ottimo risultato ottenuto alle ultime politiche con la percentuale di partito più alta della Campania, condividendo strategie e programmi a strettissimo contatto con la nostra commissaria provinciale e con gli iscritti, i simpatizzanti e tutti gli amministratori, a vario titolo, coinvolti sul territorio". "Un modello di partecipazione allargata, promossa e sostenuta dalla nostra commissaria provinciale, che ha avuto il merito di rivitalizzare le articolazioni locali di Forza Italia in vista delle prossime amministrative quando, siamo certi, riusciremo ancora una volta a proporre una offerta politica fatta di competenza, passione e impegno". (Ren)