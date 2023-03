Campania: oggi question time in consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Giornata Internazionale della Donna è una giornata molto importante dal punto di vista simbolico, nella quale sottolineo l’impegno di tutto il Consiglio regionale nel valorizzare il ruolo delle donne nella società e nelle Istituzioni”. E’ quanto ha affermato la vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Loredana Raia, nell’aprire il Question Time in Consiglio regionale. Tra le interrogazioni discusse, la “Richiesta di riperimetrazione dell’area selva di Chiaiano, Parco delle Colline con esclusione dell’intera via Vicinale Rotondella”, ad iniziativa del consigliere Pasquale Di Fenza (Azione, Centro Democratico, Demos, Europa Verde). A rispondere è stato l’assessore regionale all’urbanistica, Bruno Discepolo, evidenziando che, allo stato dell’arte, la Regione non ha competenza ma dichiariamo la nostra buona volontà di collaborazione nel caso di modifica della attuale norma che non consente di sanare questa problematica. (segue) (Ren)