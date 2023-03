Campania: oggi question time in consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Reddito di cittadinanza e politiche attive di intervento” è il tema dell'interrogazione presentata dalla consigliera Maria Muscarà (gruppo misto), che ha sottolineato: “il Governo sta lavorando al cambio del nome della misura ma anche ad una drastica riduzione dell’importo e del numero dei percettori, che in Campania ammontano a circa un milione di persone che non sono riuscite a trovare lavoro". "La preoccupazione è fortissima in vista di tale riforma e si chiede quali azioni la Regione ha messo in campo per attivare le politiche attive del lavoro” – ha aggiunto Muscarà. “La giunta regionale ha approvato la delibera attuativa del progetto Gol con il quale si mira a reinserire i beneficiari nel mondo del lavoro – ha spiegato l’assessore regionale al lavoro Antonio Marchiello – che ha aggiunto: “l’82% per cento dei percettori necessita di percorsi formativi di aggiornamento e riqualificazione per il reinserimento al lavoro attraverso i Centri per l’Impiego; per questo, stiamo formando i nostri dipendenti per attivare sportelli dedicati alle donne e ai giovani e per dare vita a percorsi intelligenti che mettano in collegamento tale attività di formazione con il mondo delle imprese”. (segue) (Ren)