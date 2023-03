Campania: oggi question time in consiglio regionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’“Utilizzo della graduatoria afferente al concorso pubblico per dirigente ingegnere/architetto dell’Asl Napoli 2 Nord” è stata oggetto dell’interrogazione della Vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Valeria Ciarambino, ricordando che “22 tra ingegneri e architetti sono risultati idonei e che il fabbisogno di tali figure è ampio e diffuso tra le asl e le aziende ospedaliere campane per la realizzazione delle nuove case di comunità, nuovi ospedali, etc.; la carenza di tecnici mette a rischio anche l’attuazione del Pnrr, quindi, è opportuno far scorrere tale graduatoria per colmare le attuali carenze di personale tecnico”. “Ferma restando l’autonomia dei direttori generali, la Regione ha dato indirizzo affinchè le Asl ed Aziende campane, prima di avviare nuovi concorsi, possano attingere alle graduatorie vigenti anche tenuto conto degli adempimenti per l’attuazione del Pnrr”, ha spiegato Marchiello; la vice presidente Ciarambino ha ricordato che “ciò sconfessa il lavoro svolto fino ad oggi dalla Giunta ed anche le norme vigenti in materia”. (segue) (Ren)