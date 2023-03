Campania: oggi question time in consiglio regionale (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, i “Mancati rinnovi della esenzione del ticket per reddito” sono stati oggetto dell’interrogazione presentata dal consigliere Gennaro Saiello (M5S): “ricevo numerose segnalazioni da parte di cittadini appartenenti a fasce economicamente disagiate che non possono accedere all’esenzione ticket a causa del mancato pagamento di ticket per precedenti prestazioni; è un’azione grave da parte delle Asl che priva questi cittadini del diritto alle cure sanitarie”. “Il procedimento di rilascio e controllo della esenzione dal ticket è disciplinato da legge nazionale e prevede anche la possibilità di autocertificazione del proprio reddito per ottenere una esenzione provvisoria per reddito, tale autocertificazione è sottoposta alla verifica di Agenzia delle Entrate ed Inps e, laddove i controlli evidenziano l’insussistenza del requisito del reddito, l’Asl comunica la quota di partecipazione alla spesa sanitaria che il cittadino è tenuto a pagare e, fino al pagamento, è sospesa la validità del certificato provvisorio di esenzione, che può essere attivato in caso di rateizzazione”, ha spiegato, tra l’altro, Marchiello, dettagliando i procedimenti messi in campo dalle singole Asl. “Il diritto alla salute previsto dall’art. 32 della Costituzione viene negato da un regolamento della Regione Campania”, ha replicato Saiello, per il quale “occorre scindere il pagamento degli eventuali debiti del passato dal rinnovo della esenzione dal ticket per reddito e garantire l’accesso alle prestazioni sanitarie”. (Ren)