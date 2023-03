8 marzo: Ospedale Cardarelli, piantati tre alberi di mimosa per condividere l’importanza della parità di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine della cerimonia di posa delle piante, il Comitato Unico di Garanzia del Cardarelli ha consegnato una speciale agenda al Direttore Generale Antonio d'Amore, che servirà come strumento per registrare le azioni positive effettuate nel corso del 2023 a garanzia della parità di trattamento tra i lavoratori. "Le piante di mimosa che stiamo piantando nel parco del nostro ospedale - ha affermato D'Amore - sono un simbolo che ci ricorda l'importanza della lotta per i diritti delle donne e per la parità di genere. Come azienda, dobbiamo essere riconoscenti alle tante donne del nostro ospedale che non si sono mai sottratte alle attività di assistenza, conciliando la vita familiare con quella lavorativa, anche nei momenti più difficili della pandemia. Ringrazio il Comitato Unico di Garanzia per il lavoro di sensibilizzazione che sta portando avanti e per il percorso che sta avviando, una migliore sanità passa attraverso la valorizzazione dei lavoratori". (Ren)