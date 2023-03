Campania: Tommasetti (Lega), la nostra regione è maglia nera in Europa per la mortalità evitabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La provincia di Napoli e la regione Campania si confermano fanalino di coda, non solo in Italia, ma in Europa per mortalità evitabile. La nostra è una terra già martoriata e discriminata ove alla fragilità e alla vulnerabilità socio-economica si aggiungono anche i rischi ambientali e sanitari". È quanto ha dichiarato il prof. Aurelio Tommasetti, consigliere della Lega in Regione Campania, in riferimento alla recente pubblicazione del Sesto Rapporto del progetto "Sentieri" (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento), coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Ministero della Salute. Il reportage "Sentieri", infatti, ha monitorato lo stato di salute di circa il 10% della popolazione italiana nazionale che vive nei principali 46 siti italiani contaminati, di interesse per le bonifiche, e su circa 6,2 milioni di italiani interessati dal monitoraggio, 1,86 milioni sono campani residenti tra le province di Napoli e di Caserta. Si è stimato, nell’ultimo quadriennio, un rischio di mortalità maggiore del 2%, pari a circa 1.668 decessi l’anno. Il rapporto ha messo in luce, inoltre, un eccesso del rischio di ospedalizzazione che preoccupa ancora di più nella classe di età pediatrico-adolescenziale e in età giovanile delle aree contaminate. Tale trend, purtroppo, trova riscontro nella 18ª edizione del Rapporto Sanità 2022 realizzato dal Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità (C.R.E.A. Sanità) presentato lo scorso 25 gennaio. (segue) (Ren)