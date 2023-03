Napoli: firmato protocollo d'intesa per Palazzo Fuga tra MiC e comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato siglato oggi, a Napoli, a Palazzo Fuga, il protocollo di intesa tra Ministero della cultura e comune di Napoli per la valorizzazione e la rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri. A firmare il documento sono stati il ministro Gennaro Sangiuliano e il sindaco Gaetano Manfredi. "Palazzo Fuga sarà un grande polo culturale - ha spiegato il ministro della cultura - Accoglierà la succursale del MANN, una biblioteca moderna, una scuola di specializzazione dell’Università Federico II ed eventi di carattere culturale internazionale. Abbiamo lavorato tanto in queste settimana per realizzare su mio impulso un progetto, uno spazio di vita culturale ispirato alla grande Biblioteca nazionale di Parigi, da sempre legata a Napoli per storia e scambio culturale. Bisogna procedere rapidamente con gli appalti e recuperare ulteriori risorse per restituire questo spazio che la città attende da decenni”. “Il rilancio e la conseguente valorizzazione dell'Albergo dei Poveri sono state una delle priorità per la nostra Amministrazione sin dall'insediamento al fine di riaprire questa straordinaria struttura alla cittadinanza in sinergia con le altre Istituzioni coinvolte. Con la firma del Protocollo insieme al Ministero della Cultura, si pongono le condizioni concrete affinché Palazzo Fuga diventi una fabbrica permanente di creatività, cultura, formazione, inclusione sociale ed innovazione aprendosi innanzitutto al quartiere con una vocazione nazionale ed internazionale. L'Albergo dei Poveri aspira così a rappresentare la Napoli che valorizza la sua storia proiettandosi verso il futuro”, ha detto il sindaco di Napoli. (segue) (Ren)