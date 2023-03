Sanità: rarissimo caso di gravidanza extrauterina, salvata 22enne all'ospedale di Pozzuoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune settimane fa una giovane 22enne è stata ricoverata presso il reparto di Ginecologia ed Ostetricia del P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, comune in provincia di Napoli, diretto dal dott. Luigi Stradella, con sintomi riferibili ad una gravidanza localizzata al di fuori della cavità uterina. Dopo attenti esami clinici e strumentali praticati da più specialisti e dall'equipe della Radiologia, diretta dal dott. Enrico Cavaglià, si è sospettata una gravidanza sviluppatasi sulla milza, a causa della quale la paziente rischiava la vita per emorragia interna. Immediatamente l’equipe composta dai primari della Chirurgia Generale, dott. Felice Pirozzi, e della Ginecologia, dott. Luigi Stradella, e dai dirigenti medici dott. Claudio Mauriello e Paolo Verrazzo, ha praticato un delicato intervento chirurgico di asportazione con tecnica mini-invasiva in laparoscopia. Per la valutazione definitiva si è atteso l’esito dell’esame istologico che ha confermato la rarissima diagnosi, al mondo sono stati descritti solo 30 casi di gravidanza extrauterina splenica. La giovane paziente è stata dimessa, dopo una degenza di 7 giorni dall'intervento, in buone condizioni di salute.(Ren)