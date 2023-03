Napoli: sequestrata discarica abusiva dalla polizia municipale - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia Locale di Napoli dell'Unità Operativa Tutela Ambientale coadiuvati da personale dell'Esercito Italiano, nell'ambito dei controlli coordinati dalla cabina di regia del patto "Terra dei Fuochi", in particolare per l'individuazione degli illeciti nello sversamento di rifiuti, hanno individuato, in alcuni locali di un magazzino all'interno di un fabbricato di via del Macello, un centro di raccolta e gestione di rifiuti speciali, pericolosi e non. I rifiuti speciali venivano trasportati tramite un ciclomotore "apecar" e depositati all'interno di un magazzino sito in un cortile condominiale. Sul luogo è stata trovata una notevole quantità di rifiuti di varia provenienza tra cui lastre di amianto. I locali sono stati immediatamente sottoposti a sequestro penale. (Ren)