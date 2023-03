Scuola: Gemma (Ecr), bene incontro con ministro Valditara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scuola deve ripartire dalla "voce" degli insegnanti. Occorre ridare autorevolezza e dignità sociale ai docenti che svolgono un ruolo fondamentale". Così, in una nota, l'eurodeputata di Ecr Chiara Gemma al termine dell'incontro che il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha avuto oggi con gli eurodeputati della commissione Cultura. "E' nostro dovere, inoltre, aiutare anche la scuola a riscoprire quel ruolo educativo a cui ha abdicato. Infatti, - ha sottolineato - la sua dimensione educativa, quindi valoriale, è stata messa in secondo piano rispetto a quella dell'istruzione. Ho accolto con favore le proposte del Ministro di individuare un anno europeo della Scuola per ridare centralità a questo mondo e di chiedere alla Presidenza svedese del Consiglio di organizzare una riunione straordinaria dei Ministri delle Finanze e dei Ministri dell'Istruzione, al fine di trovare soluzioni concordate e comuni", ha concluso l'europarlamentare del gruppo dei Conservatori e Riformisti Chiara Gemma. (Ren)