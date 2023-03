Stellantis: Benaglia (Fim-Cisl), è un contratto storico, il più importante che si sta facendo in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un rinnovo atteso da mesi e svolto in soli 120 giorni. E’ un contratto storico. Il più importante risultato nella contrattazione in tempi di inflazione che sta facendo il sindacato in Italia. Lo ha affermato il segretario di Fim-Cisl Roberto Benaglia a margine della firma del rinnovo del Ccsl con Stellantis a Torino. "E’ un contratto che spicca su tutti e che permette di dare ai lavoratori dei giusti risultati salariali: +11,3 per cento di aumento con le una tantum e l’aumento dei premi. Un risultato che spicca a livello Europeo. Chiederemo di continuare il piano di investimenti. C’è poi il tema della transizione ecologica, che ha bisogno di chiarezza. Non si può sui giornali fare un giorno passi avanti e uno o due giorni passi di lato. C’è bisogno di un programma che non distragga le imprese dagli investimenti e che difenda il lavoro", ha concluso Benaglia. (Rpi)