Trasporti: Ferrante, da Fs importante contributo a sviluppo culturale e turistico del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho avuto l'onore di partecipare alla giornata di celebrazioni del decennale della Fondazione Fs italiane. La giornata è iniziata con un viaggio a bordo dell'elettrotreno Arlecchino, simbolo dell'Italia del boom economico con destinazione il Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa. Da sangiorgese che ha vissuto e studiato a Portici è stato un grande onore per me aver partecipato, in qualità di sottosegretario al Mit, all'evento proprio lì dove nacque la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli-Portici. Durante il mio intervento ho voluto sottolineare i grandi sforzi che sono stati profusi in questi dieci anni dalla Fondazione Fs italiane". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante. "Attraverso lo strumento dei treni storici, oltre 1.000 chilometri di infrastruttura ferroviaria sottoutilizzata o in via dismissione sono tornati ad una nuova vita. La ricetta proposta dalla Fondazione Fs, a partire dal 2013, di riconvertire quelle stesse linee, improduttive dal punto di vista economico, ad un uso turistico si è dimostrata vincente ed efficace. Ho ringraziato il gruppo Fs per l'importante ed impattante contributo offerto allo sviluppo culturale e turistico del nostro Paese", conclude. (Rin)