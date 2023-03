Stellantis: firmato primo rinnovo Ccsl. Per sindacati firmatari è 'accordo storico', per Fiom-Cgil 'occasione persa'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato questa mattina dopo 4 mesi di trattative il primo rinnovo del Ccsl dell'era Stellantis riguardante tutte le principali aziende del gruppo automotive. A sottoscrivere il contratto negli spazi dell'Unione Industriali a Torino i sindacati firmatari (FIM-Cisl, Uilm, Fismic-Confsal, Ugl Metalmeccanici e Associazione quadri), che hanno parlato di "un accordo storico che farà da apripista per i prossimi contratti". Parere completamente opposto quello della Fiom-Cgil, unica sigla sindacale rimasta esclusa dal tavolo: "La nostra esclusione è una ferita aperta. Si è scelto di perseguire la strada della divisione e non si sono colte le richieste di cambiamento da parte dei lavoratori". Mentre da Stellantis, Giuseppe Manca, responsabile Hr per l'Italia, ha affermato che "entrambe le parti hanno dimostrato un uguale impegno per raggiungere l’intesa nello spirito delle relazioni sindacali basate sulla partecipazione che hanno già contraddistinto i tre precedenti quadrienni di applicazione del Ccsl. (segue) (Rpi)