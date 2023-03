Turismo: per il Piano Strategico comune di Amalfi cerca due collaboratori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dmo Destination Management Organization Integrale sarà operativa sia nella gestione che nella promozione della destinazione. Interagirà con la Rete di Destinazione Amalfi, composta da operatori del settore privato e stakeholder. Sarà responsabile della promozione, della comunicazione, del branding, attiva nel supporto all'amministrazione comunale per la pianificazione strategica e il marketing, implementando tutto il potenziale del prodotto 'destinazione Amalfi', comunicandolo e promuovendolo sui mercati e segmenti obiettivo, nazionali e internazionali, richiamando turisti interessati a proposte specifiche (well being, outdoor, premium ecc) durante tutto l'anno.L'incarico per le due figure professionali ricercate avrà durata 12 mesi.Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo Pec all'indirizzo amalfi@asmepec.it, entro le ore 12.00 del 22 marzo 2023. Tutti i dettagli sulle figure richieste, nonché sui criteri di valutazione, sui requisiti di partecipazione e il modello di domanda da compilare sono disponibili sul sito www.comune.amalfi.sa.itGli incarichi professionali saranno conferiti dal comune di Amalfi e i candidati selezionati opereranno in autonomia e senza vincolo di subordinazione, nella piena osservanza degli indirizzi dell'Amministrazione e dei contenuti individuati dal "Piano Strategico per la Riattivazione e il Rilancio turistico post-Covid della Destinazione Amalfi 2022-2025". (Ren)