8 marzo: l'Ordine dei Biologi di Campania e Molise premia le biologhe ricercatrici nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'Ordine dei Biologi di Campania e Molise ha scelto di premiare tre biologhe che si sono distinte nel campo della ricerca scientifica in Italia e all'estero nel corso dell'evento "Biologhe - Le donne nella scienza". Protagoniste dell'incontro sono tre docenti e ricercatrici che con la loro attività di hanno dato lustro alla professione di biologa nel mondo. Le biologhe premiate sono la professoressa dell'Università delle Università statunitensi Columbia e Yale, Sabrina Diano; la ricercatrice e direttrice dell'unità operativa complessa di Biologia Molecolare e Oncogenesi dell'Irccs Fondazione Pascale Maria Lina Tornesello; e la professoressa della Libera Università Mediterranea Francesca Pentimalli. Ognuna di loro, nel corso della premiazione, terrà un intervento per raccontare sia le ricerche condotte e l'innovazione che queste hanno portato nella medicina, sia l'esperienza di ricercatrice in ambito internazionale. Dopo i saluti del presidente dell'Ordine di Campania e Molise, prof Marco Guida, e della vicepresidente prof Marina Piscopo, seguirà l'intervento introduttivo della consigliera con delega agli eventi, Mariarosaria Siciliano. L'appuntamento è alle ore 17 di mercoledì 8 marzo 2023 in via Ponte di Tappia n. 82 (Napoli) presso la sede regionale dell'Ordine dei Biologi. (Ren)