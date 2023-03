Lavoro: Istat, occupati 2021 aumentano di 128 mila unità rispetto al 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incidenza dei percettori di Naspi è decisamente più marcata in settori tipicamente stagionali come gli alberghi e la ristorazione (21 per cento), e in altri settori come i servizi alla persona (13,6 per cento), la sanità e l’istruzione (10,5 per cento). Analogamente si registra una maggiore incidenza dei percettori di Naspi nei quinti di reddito medi e medio-bassi (in particolare nel secondo (9,1 per cento) e terzo quinto (8,6 per cento)). Il quinto più povero, caratterizzato da un più basso tasso di occupazione, ha una incidenza inferiore (7,2 per cento). Le donne percepiscono la Naspi più degli uomini (7,5 rispetto a 6,1 per cento), e il divario di genere, è particolarmente ampio per gli stranieri provenienti da paesi Ue: le donne percettrici sono circa il doppio (16 per cento) rispetto agli uomini (8,8 per cento). Nel 2021 i beneficiari dell’indennità per i lavoratori atipici sono il 2,3 per cento degli individui di 15-64 anni e sono presenti soprattutto nell’Agricoltura (26,6 per cento degli occupati del settore). Nel 2021 il 5,3 per cento delle famiglie ha percepito il Reddito di cittadinanza e quasi la totalità in modo “persistente” avendone beneficiato anche nel 2020 (5,2 per cento delle famiglie totali). Nel quinto più povero il 19,9 per cento delle famiglie ha ricevuto la misura in entrambi gli anni. Nel 2021 il 2,3 per cento delle famiglie ha percepito il Reddito di emergenza, la misura emergenziale di contrasto alla povertà, e solo lo 0,7 per cento ne ha beneficiato anche nel 2020, con una incidenza che sale al 3,2 per cento se si considera solo il primo quinto di reddito. Nel 2021 il 74 per cento delle famiglie beneficiarie del Reddito di cittadinanza e il 70,3 per cento di quelle beneficiarie di Reddito di emergenza appartiene al quinto più povero. Il Reddito di emergenza ha coinvolto una quota più ampia di famiglie con stranieri (35,4 per cento nel 2021) rispetto al Reddito di cittadinanza (15,1 per cento). (Rin)