Napoli: firmato protocollo d'intesa per Palazzo Fuga tra MiC e comune (2)

- Un centro culturale polifunzionale. Questo sarà il futuro di Palazzo Fuga con il progetto voluto dal Ministero della cultura in collaborazione con il comune di Napoli. Lo stanziamento di 100 milioni di euro (a cui si aggiungono ulteriori 15 milioni previsti per l’incremento dei costi delle materie prime), previsto dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc) al Pnrr, porterà nel Real Albergo dei Poveri tre grandi istituzioni cittadine: una seconda sede per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli in modo da poter esporre le tantissime opere che ora giacciono nei depositi del Mann; la Biblioteca Nazionale di Napoli con grandi sale di lettura e una sala conferenza con più di 1000 posti; una scuola di specializzazione per l’Università Federico II, sul modello già realizzato a Napoli est nel quartiere San Giovanni. Palazzo Fuga, inoltre, sarà un luogo dedicato ai giovani, un luogo di incontro dinamico, un polo culturale di respiro internazionale. L’obiettivo è quello di rendere nuovamente fruibile la più grande infrastruttura sociale storica della città di Napoli e di restituire al monumento una vocazione sociale e culturale. (segue) (Ren)