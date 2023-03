Campania: oggi question time in consiglio regionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere è stata oggetto della interrogazione del capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino: “La legge regionale 2021 n. 17 approvata dal Consiglio regionale è stata una conquista importante per la parità retributiva ma occorre garantirne l’attuazione per favorire la parità di genere anche dal punto di vista salariale e retributivo”, ha spiegato Pellegrino, il quale ha presentato anche un’interrogazione sull’ “Assistenza domiciliare ai pazienti oncologici in Regione Campania” per “colmare i ritardi sulla ospedalizzazione domiciliare e per dare un contributo importante per i campani affetti da tali patologie”. Sul tema, Marchiello ha evidenziato, tra l’altro, che la Regione è impegnata nel percorso per dare impulso alle cure domiciliari attraverso la rete oncologico regionale, i gruppi oncologici multidisciplinari per seguire totalmente i pazienti, i coordinamenti di cure palliative e le terapie del dolore secondo le indicazioni della Conferenza unificata. (segue) (Ren)