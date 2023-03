8 marzo: al via i corsi di Milleculure con il progetto "Be a Legend: prima uomini, poi campioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata Internazionale della Donna, dal 6 marzo, sono partite nella palestra dell'Asd Milleculure le attività sportive rivolte alle donne dei quartieri di Soccavo, Pianura, Fuorigrotta e Bagnoli, nell'ambito del progetto "Be a Legend", cofinanziato da Sport e Salute Spa, la Società dello Stato che promuove lo sport ed i corretti stili di vita. Il progetto sportivo e sociale ha preso il via lo scorso 20 febbraio, negli spazi del Polifunzionale di Soccavo, con il fine di favorire l'integrazione, la socialità e la condivisione dei valori sportivi. Via quindi alle attività, rivolte a donne e adulti, di ginnastica e pilates, e al corso di pugilato, tenuto da un maestro d'eccezione, Patrizio Oliva, presidente dell'Asd Milleculure Scherma e campione olimpico dei Giochi di Mosca 1980. Il progetto prevede inoltre anche attività rivolte al tessuto sociale e familiare, per fornire un supporto concreto alle mamme e alle famiglie dei quartieri coinvolti. A tale scopo, il prossimo 30 marzo partiranno le attività di doposcuola gestite dall'associazione Napolinmente. Inoltre, negli spazi della palestra dell'Asd Milleculure saranno realizzati incontri con nutrizionisti e leggende dello sport per favorire un approccio sano all'alimentazione quotidiana e stili di vita corretti. (segue) (Ren)