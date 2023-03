8 marzo: al via i corsi di Milleculure con il progetto "Be a Legend: prima uomini, poi campioni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sport – ha spiegato Patrizio Oliva, presidente Asd Milleculure - è uno strumento d'elezione per prevenire situazioni di rischio e contrastare la povertà educativa. 'Be a Legend' nasce proprio con l'obiettivo di educare i cittadini del futuro al rispetto delle regole attraverso i valori dell'olimpismo e dello sport. Grazie alle attività sportive ed educative offerte ai cittadini dei quartieri coinvolti, puntiamo alla condivisione di valori e informazioni essenziali per combattere la povertà educativa e abitudini dannose come la sedentarietà, supportando famiglie e comunità in un percorso di crescita comune e sostenibile. Inoltre, lo sport è un valido alleato di tantissime donne che, in questi anni, frequentando la nostra palestra hanno dimostrato grande volontà di allenarsi per socializzare, imparare anche ad autodifendersi e dedicare soprattutto uno spazio importante della propria vita al benessere e alla salute". "Milleculure – ha sottolineato Diego Occhiuzzi, co-fondatore dell'Asd - si propone come un punto di riferimento per la comunità dove i cittadini, che si tratti di giovani, donne, o over 65, possano svolgere in compagnia le proprie attività preferite, scambiarsi passioni e idee. Con l'avvio delle attività rivolte alle donne e, prossimamente, il doposcuola, vogliamo offrire alle famiglie, in particolare alle madri, la possibilità di coniugare socialità e un concreto sostegno quotidiano". (segue) (Ren)