Campania: Rubano (Fi), continua il mio impegno per sviluppo infrastrutture del Sannio

- "Lavori dell'Alta capacità ferroviaria Napoli - Bari, raddoppio della strada statale Telesina e Diga di Campolattaro, rappresentano i cavalli di battaglia infrastrutturali del mio impegno parlamentare, così come illustrato agli elettori in campagna elettorale". Così il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, capogruppo azzurro in Commissione Finanze. "Grazie anche al sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, On. Tullio Ferrante, il quale sta operando molto bene e senza sosta, sto monitorando costantemente i cantieri e gli iter burocratici che orbitano intorno a queste tre occasioni di sviluppo. Posso testimoniare che le opere sono in corso di realizzazione e tutto sta procedendo da cronoprogramma. Sussiste, come noto, la problematica dei ristori che i comuni interessati dal tracciato dovranno ricevere e stiamo lavorando anche su questo fronte. La settimana prossima, inoltre, ci sarà un importante evento nel Sannio ove emergerà l'impegno diretto del Governo sulla nostra Provincia e sulle aree interne della Campania. Non farò mai venir meno la dedizione politica che ogni giorno pone al centro lo sviluppo economico delle nostre realtà territoriali. Per ora massimo riserbo sull'evento che si sta organizzando, ma sicuramente garantisco tanto impegno per portare il Governo in ogni area del collegio Sannio ed Alto Casertano", ha concluso Rubano. (Ren)