Libri: "Andreotti, Craxi e Moro - Visti dalla Cia", la presentazione a Napoli

24 luglio 2021

- La storia segreta dell'Italia dal 1941 al 1994. Documenti, testimonianze e interviste. Come gli Stati Uniti sono riusciti a interferire negli affari italiani dal dopoguerra fino a Tangentopoli. "Andreotti, Craxi e Moro - Visti dalla Cia", di Raffaele Romano, sarà presentato lunedì 13 marzo 2023 alle ore 16.30 presso la Terrazza Ramè del Golden Tower Hotel, in via Brecce a Sant'Erasmo, 185 a Napoli. Le introduzioni saranno affidate a Marcello Lala, segretario "Riformismoggi" mentre il dibattito sarà moderato da Simone Di Meo, giornalista di Panorama e La Verità. Interverranno Giulio Di Donato, presidente "Riformismoggi", l'onorevole Ettore Rosato, segretario Copasir, il senatore Nino Germanà, vicepresidente Lega al Senato. L'autore, Raffaele Romano, illustrerà il libro. (Ren)