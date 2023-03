Trasporti: celebrazioni decennale Fondazione Fs al Museo ferroviario di Pietrarsa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla presenza del professor Andreatta Mons. Liberio, presidente della Fondazione Fs, dopo l’intervista di Mara Venier al direttore della Fondazione Fs Luigi Cantamessa, le celebrazioni del decennale della Fondazione prevedono l’inaugurazione della mostra fotografica dal titolo “La storia diventa futuro”, un percorso espositivo, suddiviso in cinque sezioni: “L’importanza delle fonti e della memoria storica”, “Il turismo slow per riscoprire le bellezze del territorio”, “Alla scoperta del patrimonio archeologico industriale ferroviario”, “Antichi treni tornano a correre” e “Uno sguardo verso il futuro”. Duecento scatti originali per testimoniare la missione storica e culturale della Fondazione Fs. Una bella storia lunga 10 anni di impegno, passione, amore e cultura ferroviaria, che guarda al futuro e alle sue nuove sfide per continuare a raccontare il ruolo delle ferrovie italiane e di un’azienda che da oltre 100 anni traina lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese. I prossimi eventi di celebrazione dei 10 anni della Fondazione Fs saranno: 18-19 marzo open day al deposito officina rotabili storici di La Spezia Migliarina; 6-7 maggio open day al deposito officina rotabili storici di Pistoia; 21-22 ottobre open day a Milano all'officina squadra Rialzo e al deposito locomotive Smistamento. (Rin)