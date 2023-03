Amministrative: Patriarca (FI), nuove nomine a Ischia Marano e Marigliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia si riorganizza in provincia di Napoli e lo fa valorizzando le straordinarie risorse che da sempre vedono nel nostro partito e nel suo leader, Silvio Berlusconi, il punto di riferimento irrinunciabile e insostituibile dei moderati. A Marano, Ischia e Marigliano abbiamo voluto affidare la guida del partito a donne e uomini che si sono contraddistinti per impegno, capacità e passione a coronamento di un lungo e silenzioso lavoro svolto in questi mesi". Ad annunciarlo è Annarita Patriarca, deputata di Forza Italia e commissaria provinciale del partito azzurro. "A Marano il nuovo coordinamento cittadino è composto da Castrese Alfiero, Rosa Mallardo e Aniello Cecere – aggiunge la Patriarca – mentre Giovanbattista Castagna è stato indicato quale delegato per tutta l'isola d'Ischia; una terra che è nel cuore di tutti noi e che sta coraggiosamente rialzandosi dopo la drammatica alluvione del novembre scorso. Siamo certi che il grande lavoro sul territorio di Giovanbattista Castagna saprà dare rinnovato slancio e nuova forza propulsiva al partito concorrendo, in misura determinante, al riscatto dell'isola verde. A Marigliano, invece, abbiamo individuato in Giuseppe Palladino il nuovo coordinatore cittadino, al quale rivolgiamo, così come a tutti, auguri di buon lavoro". "Forza Italia è viva, presente e organizzata sui territori e vive con entusiasmo una nuova stagione in cui il desiderio di fare politica coinvolge non solo i quadri e i militanti, ma soprattutto i cittadini. Confermandosi una vera e autentica forza moderata e liberale, il nostro partito sta operando con dedizione e impegno anche in vista dell'appuntamento elettorale delle prossime amministrative. Il coordinamento provinciale ha lavorato, in quest'anno, a stretto contatto con quello regionale avendo come stelle polari l'allargamento e il massimo coinvolgimento nella partecipazione democratica di quanti credono nella nostra visione politica e nel nostro leader Silvio Berlusconi", conclude. (Ren)