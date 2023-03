Napoli: Sangiuliano, ipotesi vincolo su Metropolitan per continuare a diffondere cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha presieduto questa mattina al Collegio Romano un tavolo convocato per discutere l’ipotesi di un vincolo al cinema Metropolitan di Napoli. Hanno partecipato alla riunione, tra gli altri, il Direttore generale ABAP, Luigi La Rocca; il consigliere del Ministro, Luciano Schifone; il vicesindaco di Napoli, Laura Lieto; i gestori della struttura, i rappresentanti di Banca Intesa Sanpaolo, proprietaria dei locali. Erano collegati in videoconferenza il presidente di Banca Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “Dobbiamo fare ogni sforzo comune per salvare il Metropolitan ed evitare che lo storico cinema diventi una sala Bingo o un supermercato. Banca Intesa ha annunciato l'intenzione di vendere l'immobile, ma dovrà eventualmente rispettare le prescrizioni che saranno imposte, qualora si arrivi a una simile decisione. Il Metropolitan è stato una delle sale più prestigiose e grandi d’Europa. Dobbiamo preservare questa memoria della città a ogni costo: lo storico cinema di Chiaia deve rimanere un autorevole presidio culturale di Napoli”, ha concluso il Ministro.(Ren)