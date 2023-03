Droga: due arresti e duemila dosi sequestrate a Caivano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono state arrestate dai carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti a Caivano, comune in provincia di Napoli. Non hanno fatto in tempo a fuggire perché i militari li hanno sorpresi in un appartamento del centro, in via Rosano, mentre preparavano le dosi per la vendita. In casa 30 grammi di cocaina, 11 di crack, 10 di marijuana e materiale vario per il confezionamento. Lungo il perimetro dell'abitazione un sistema di videosorveglianza con telecamere ad alta risoluzione. I due sono finiti ai domiciliari. Gli stessi militari hanno rinvenuto nell'isolato C del parco Verde 668 dosi di cocaina e 1.346 di eroina. Un potenziale introito di oltre 20 mila euro, sottratto alle piazze di spaccio dei palazzoni color mela. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti. (Ren)