Campania: Marchiello, con programma Gol erogheremo formazione per i percettori del reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La direzione generale da me rappresentata ha stabilito che il Reddito di Cittadinanza è di competenza nazionale mentre la regione ha solo competenze sui centri per l'impiego e la formazione". Così l'assessore al Lavoro e alle Attività Produttive della Regione Campania, Antonio Marchiello, rispondendo in aula, durante il question time, all'interrogazione della consigliera Maria Muscara' sulle misure predisposte dalla Regione Campania in vista della riforma del reddito di cittadinanza. "Attraverso il programma nazionale Gol , la Regione Campania metterà in campo politiche attive di formazione per ottemperare alle esigenze dei percettori del Reddito di Cittadinanza", ha aggiunto Marchiello.(Ren)